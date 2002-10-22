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LEGEND CLUB - MILANO

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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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LABYRINT: presentato il primo singolo da ''Welcome to the Absurd Circus''
02/11/2020 - 20:42 (127 letture)

Shock
Lunedì 2 Novembre 2020, 22.26.09
4
Bello l'assolo, ma il resto? Dice proprio niente.
Cristiano Elros
Lunedì 2 Novembre 2020, 22.10.02
3
Niente male, l'assolo mi ha colpito parecchio
Epic
Lunedì 2 Novembre 2020, 22.04.54
2
Gran bel pezzo.
Epic
Lunedì 2 Novembre 2020, 22.04.19
1
Gran bel pezzo.
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13/06/2017
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