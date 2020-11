URIAH HEEP: deceduto il tastierista e membro fondatore Ken Hensley

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Un grande. RIP. 7 Ci ha lasciato un’altra leggenda... grandissimo musicista, geniale, ha scritto la storia. Rimangono le sue note... Demons & Wizards anche per me stasera. R.I.P. 6 Se la giocava con Lord ad essere il miglior tastierista del mondo. Resta in Pace. Comunque passano gli anni ed i grandi artisti del passato invecchiano come tutti noi, non e' una strage, è la vita... 5 Neil Peart, Eddie Van Halen, Benny Mardones, Spencer Davis, Lee Konitz, Gary Peacock, Peter Green, Tony Lewis, Pete Way, Frankie Banali, Lee Kerslake, Ken Hensley,...quest'anno è una strage! 4 Boia! Questa è una botta grossissima per me. Uno dei migliori ed importanti compositori del rock di ogni epoca 3 Ho tutti i dischi degli Heep degli anni 70, sono stati una grandissima band, e giravano intorno a Ken. R.I.P. 2 personaggio musicale incredibile ken..grande musicista molti hit degli uriah h.si devono a lui..lascera' sicuramente un vuoto per gli appassionati di musica ..r.i.p. ken e grazie per la musica che ci hai donato.. 1 Grande perdita, il rock ha perso moltissimo. non c'e' niente da fare quest'anno e' iniziato di cacca e finira' di merda.