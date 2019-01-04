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28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
LORDS OF BLACK: pubblicano il video di ''Sacrifice'' dal nuovo album
06/11/2020 - 12:05 (50 letture)

fasanez
Venerdì 6 Novembre 2020, 14.44.58
1
sto ancora decidendo se è meglio la tipa o la voce di ronnie...
RECENSIONI
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