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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
VOIVOD: ascolta ''Iconspiracy'' dal nuovo live album
06/11/2020 - 16:34 (91 letture)

Evil never dies
Venerdì 6 Novembre 2020, 21.41.16
2
Ho avuto la fortuna di vederli a Roma. Immensi
hattori hanzo
Venerdì 6 Novembre 2020, 17.01.00
1
Inossidabili , live poi .....eccezionali !!!
RECENSIONI
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77
85
s.v.
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90
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