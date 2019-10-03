      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Tales to Be Told - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/11/20
STARBYNARY
Divina Commedia - Paradiso

11/11/20
PRINCIPIUM
Principium

13/11/20
GHØSTKID
GHØSTKID

13/11/20
AC/DC
Power Up

13/11/20
ACCUSER
Accuser

13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur

13/11/20
MACABRE
Carnival of Killers - Album Cover

13/11/20
THRUDVANGAR
Vegvisir

13/11/20
DARK BUDDHA RISING
Mathreyata

13/11/20
KATATONIA
Dead Air

CONCERTI

10/11/20
MIDNIGHT + GUESTS (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/11/20
ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
LYKANTROPI: ascolta ''Tales to Be Told''
08/11/2020 - 19:04 (28 letture)

ALTRE NOTIZIE
08/11/2020 - 19:04
LYKANTROPI: ascolta ''Tales to Be Told''
17/10/2020 - 11:06
LYKANTROPI: online il singolo ''Axis of Margaret''
21/09/2020 - 17:27
LYKANTROPI: presentano il secondo singolo da ''Tales to Be Told''
07/09/2020 - 19:36
LYKANTROPI: ''Tales to Be Told'' uscirà a novembre
04/07/2020 - 11:20
LYKANTROPI: disponibile il video di ''Coming Your Way'', in autunno il nuovo album
03/10/2019 - 21:45
LYKANTROPI: presentato un nuovo video
ULTIME NOTIZIE
08/11/2020 - 19:18
ENDEZZMA: ecco il video di ''Anomalious Abomination'' dal nuovo album
08/11/2020 - 19:06
AVERLANCHE: pubblicano il video di ''The Diamond Hill''
08/11/2020 - 18:59
GRAVE DIGGER: firmano con la Rock of Angels Records
08/11/2020 - 17:04
BLACKTOP MOJO: svelano il titolo del nuovo disco in arrivo nel 2021
08/11/2020 - 16:30
AEOLIAN: ecco il video del nuovo singolo ‘‘Golden Cage’’ da ‘‘The Negationist’’
08/11/2020 - 12:44
EVERGREY: completati i lavori sul nuovo disco
08/11/2020 - 12:27
FOO FIGHTERS: a febbraio il nuovo album ‘‘Medicine at Midnight’’, ascolta il primo singolo
08/11/2020 - 11:58
INTOLERANT: ecco la clip di ''Bastard Humans''
08/11/2020 - 11:50
DEMONIAC: ''So it Goes'' in arrivo a dicembre, ecco un brano
08/11/2020 - 10:20
GREEN CARNATION: venerdì prossimo il nuovo singolo ''The World Without A View''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     