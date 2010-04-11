HORNA: disponibile un nuovo brano dal disco in uscita

10/11/20
STARBYNARY
Divina Commedia - Paradiso
11/11/20
PRINCIPIUM
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13/11/20
GHØSTKID
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13/11/20
AC/DC
Power Up
13/11/20
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13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur
13/11/20
MACABRE
Carnival of Killers - Album Cover
13/11/20
THRUDVANGAR
Vegvisir
13/11/20
DARK BUDDHA RISING
Mathreyata
13/11/20
KATATONIA
Dead Air
10/11/20
MIDNIGHT + GUESTS (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/11/20
ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/11/20
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
28/11/20
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BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
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30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)