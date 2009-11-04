      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Spectre of Devastation - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/11/20
STARBYNARY
Divina Commedia - Paradiso

11/11/20
PRINCIPIUM
Principium

13/11/20
LUNATIC SOUL
Through Shaded Woods

13/11/20
KATATONIA
Dead Air

13/11/20
AC/DC
Power Up

13/11/20
HARLOTT
Detritus of the Final Age

13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur

13/11/20
MACABRE
Carnival of Killers - Album Cover

13/11/20
DARK BUDDHA RISING
Mathreyata

13/11/20
GHØSTKID
GHØSTKID

CONCERTI

10/11/20
MIDNIGHT + GUESTS (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/11/20
ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
WARFECT: online il lyric video di ''Into the Fray''
10/11/2020 - 18:54 (10 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
23/07/2014
Live Report
NUNSLAUGHTER + DEMONICAL + WARFECT
Circolo Colony, Brescia, 15/07/2014
 
ALTRE NOTIZIE
10/11/2020 - 18:54
WARFECT: online il lyric video di ''Into the Fray''
01/10/2020 - 22:07
WARFECT: ecco ''Left to Rot'' dal nuovo album
26/08/2020 - 17:24
WARFECT: previsto per novembre il disco ''Spectre of Devastation'', ecco i dettagli ed il primo bran
08/07/2020 - 20:09
WARFECT: siglato accordo con Napalm Records, album entro il 2020
29/04/2016 - 17:54
WARFECT: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/11/2009 - 14:20
WARFECT: firmano con My Kingdom Music
ULTIME NOTIZIE
10/11/2020 - 19:08
SEBASTIAN BACH: il chitarrista Brent Woods affetto da LLC
10/11/2020 - 19:03
CARACH ANGREN: guarda il video di ''Franckensteina Strataemontanus''
10/11/2020 - 18:57
JASON BIELER AND THE BARON VON BIELSKI ORCHESTRA: presentato il primo singolo ''Apology''
10/11/2020 - 17:50
IN TORMENTATA QUIETE: tutti i dettagli del nuovo album ''Krononota''
10/11/2020 - 17:39
ILSA: disponibile il singolo ''Preyer''
10/11/2020 - 17:33
LUNATIC SOUL: ascolta la nuova ''The Fountain''
10/11/2020 - 12:52
FURIOUS TRAUMA: ‘‘Decade at War’’ è il terzo singolo dal disco in arrivo a fine novembre
10/11/2020 - 12:45
TRAILIGHT: aggiornamenti sul nuovo album ‘‘Sophia’’, teaser di un brano disponibile
10/11/2020 - 00:27
THEODOR BASTARD: firmano con Season of Mist, due album in ristampa
10/11/2020 - 00:26
PHEAR: Alex Zubair è il nuovo chitarrista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     