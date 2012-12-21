      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Black Mass for a Mass Grave - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/11/20
ENVY
Last Wish - Live at Liquidroom

13/11/20
LAZARUS DREAM
Alive

13/11/20
OF FEATHER AND BONE
Sulfuric Disintegration

13/11/20
PARADOXXON
Schmucklos

13/11/20
LUNATIC SOUL
Through Shaded Woods

13/11/20
KATATONIA
Dead Air

13/11/20
THRUDVANGAR
Vegvisir

13/11/20
PERIPHERY
Periphery - Live in London

13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur

13/11/20
DARK BUDDHA RISING
Mathreyata

CONCERTI

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
INQUISITION: a dicembre il nuovo album ''Black Mass for a Mass Grave'', ecco un brano
11/11/2020 - 21:24 (73 letture)

RECENSIONI
84
85
89
ARTICOLI
20/04/2017
Live Report
INQUISITION + NERODIA + KYTERION
Traffic Club, Roma, 13/04/2017
31/10/2016
Live Report
INQUISITION + ROTTING CHRIST + MYSTIFIER
Circolo Colony, Brescia, 29/10/2016
18/03/2015
Intervista
INQUISITION
Enter the Cult: Intervista con Dagon (versione italiana)
18/03/2015
Intervista
INQUISITION
Enter the Cult: Interview with Dagon (english version)
02/02/2015
Live Report
INQUISITION + ARCHGOAT
Circolo Colony, Brescia, 26/01/2015
28/07/2014
Live Report
INQUISITION + GUESTS
BLUE ROSE SALOON, BRESSO (MI) - 23/07/2014
25/02/2014
Live Report
BEHEMOTH + IN SOLITUDE + INQUISITION + SVARTTJERN
Zona Roveri, Bologna, 20/02/2014
27/12/2012
Live Report
INQUISITION + VIDHARR + SPECTRAL FOREST
Closer Club, Roma, 21/12/2012
 
ALTRE NOTIZIE
11/11/2020 - 21:24
INQUISITION: a dicembre il nuovo album ''Black Mass for a Mass Grave'', ecco un brano
22/05/2020 - 19:04
ARTUSHA: ascolta ‘‘Inquisition’’ dall’album di debutto atteso per quest’anno
25/12/2019 - 16:30
INQUISITION: il nuovo album è pronto
01/02/2018 - 17:29
INQUISITION: in uscita un live del loro concerto a Padova
24/12/2017 - 16:48
INQUISITION: online un nuovo video
09/10/2017 - 17:00
SEPTICFLESH: con gli Inquisition per due date a gennaio
13/04/2017 - 11:23
INQUISITION: gli orari della data di Brescia
08/04/2017 - 20:05
INQUISITION: i dettagli del concerto di Roma
14/02/2017 - 22:53
INQUISITION: annunciate due date ad aprile
16/08/2016 - 17:48
INQUISITION: tutto il nuovo album in streaming
ULTIME NOTIZIE
12/11/2020 - 00:13
THE PRETTY RECKLESS: svelati i dettagli del nuovo ‘‘Death by Rock and Roll’’ in uscita a febbraio
12/11/2020 - 00:11
MR. BUNGLE: guarda il video di ‘‘Sudden Death’’
11/11/2020 - 19:34
EMPTINESS: i dettagli di ''Vide'' in uscita a febbraio
11/11/2020 - 19:36
ALICE COOPER: ''Detroit Stories'' in uscita nel 2021
11/11/2020 - 16:29
AKHLYS: disponibile lo streaming integrale del nuovo album ''Melinoe''
11/11/2020 - 16:25
SCULPTOR: pubblicato il singolo ''Untouchable Truth''
11/11/2020 - 14:31
DRAGONY: a gennaio uscirà il nuovo album ''Viribus Unitis'', guarda il video di ''Gods of War''
11/11/2020 - 14:30
AC/DC: ''Realize'' è il nuovo singolo da ''Power Up''
11/11/2020 - 12:12
HELSOTT: questo venerdì la riedizione per il decennale di ''Woven''
11/11/2020 - 12:07
NEAL MORSE: online il video di ''Madman of the Gadarenes'' dal suo prossimo DVD
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     