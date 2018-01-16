OF FEATHER AND BONE: in streaming il nuovo album ''Sulfuric Disintegration''

13/11/20
LIZZY BORDEN
Best Of Lizzy Borden Vol. 2
13/11/20
PARADOXXON
Schmucklos
13/11/20
OF FEATHER AND BONE
Sulfuric Disintegration
13/11/20
PERIPHERY
Periphery - Live in London
13/11/20
LUNATIC SOUL
Through Shaded Woods
13/11/20
KATATONIA
Dead Air
13/11/20
THRUDVANGAR
Vegvisir
13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur
13/11/20
MACABRE
Carnival of Killers - Album Cover
13/11/20
TUATHA DE DANANN
The Tribes of Witching Souls
21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO
02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA