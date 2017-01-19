      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/11/20
L.A. GUNS
Renegades

13/11/20
GARAGEDAYS
Something Black

13/11/20
LAZARUS DREAM
Alive

13/11/20
IN MALICE`S WAKE
The Blindness of Faith

13/11/20
PERIPHERY
Periphery - Live in London

13/11/20
OF FEATHER AND BONE
Sulfuric Disintegration

13/11/20
LUNATIC SOUL
Through Shaded Woods

13/11/20
KATATONIA
Dead Air

13/11/20
KATLA
Allt þetta Helvítis Myrkur

13/11/20
SOULBURN
Noa`s D`Ark

CONCERTI

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
WOMBBATH: ascolta la nuova ''Unholy Madness''
13/11/2020 - 09:20 (64 letture)

Diego75
Venerdì 13 Novembre 2020, 18.12.20
2
Un buon classico disco death vecchia scuola ....nulla di eclatante...ma va bene cosi'...anzi meglio per quelli della mia classe che hanno visto nascere il genere all' inizio dei 90's ....quando viaggiavo su vinile e musicassette e senza internet....ma con i giornali come hm ...e altri...bei tempi!
lisablack
Venerdì 13 Novembre 2020, 15.49.03
1
Bene.. Ultimamente sono attivi👍
RECENSIONI
83
ALTRE NOTIZIE
13/11/2020 - 09:20
WOMBBATH: ascolta la nuova ''Unholy Madness''
15/10/2020 - 11:19
WOMBBATH: ascolta la nuova ''The Fleshly Existence of Man''
27/02/2020 - 11:04
WOMBBATH: ascolta un nuovo brano
01/02/2020 - 16:28
WOMBBATH: ascolta la nuova ''From The Beggars Hand''
13/01/2020 - 20:19
WOMBBATH: a marzo il ritorno con ''Choirs of the Fallen'', ecco i dettagli e un brano
24/05/2018 - 21:55
WOMBBATH: ascolta un altro brano
01/05/2018 - 17:58
WOMBBATH: nuovo brano ascoltabile in streaming
29/03/2018 - 15:27
WOMBBATH: online un nuovo brano, a giugno il terzo disco
01/02/2018 - 00:55
WOMBBATH: ufficializzato il nuovo batterista
19/01/2017 - 07:00
WOMBBATH: ascolta un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
13/11/2020 - 18:13
W.E.T: presentato il primo singolo ''Big Boys Don't Cry''
13/11/2020 - 14:49
TRIBULATION: i dettagli del nuovo ''Where the Gloom Becomes Sound'', ascolta ''Leviathans''
13/11/2020 - 12:00
AC/DC: il nuovo album ‘‘Power Up’’ è ascoltabile in streaming
13/11/2020 - 11:49
GONE IS GONE: ascolta il nuovo singolo ‘‘Death of a Dream’’
13/11/2020 - 11:40
THERION: in arrivo a gennaio il nuovo ‘‘Leviathan’’, ascolta la titletrack
13/11/2020 - 10:54
IRON SAVIOR: online il video ufficiale di ''Souleater''
13/11/2020 - 10:05
ALICE COOPER: online il singolo ''Rock & Roll'' dal nuovo album ''Detroit Stories''
13/11/2020 - 09:27
HARLOTT: disponibile il nuovo disco ''Detritus of the Final Age'' e il video di ''Idol Minded''
13/11/2020 - 09:24
ACCUSER: tutto l'omonimo album ''Accuser'' in streaming
13/11/2020 - 09:15
DEPTHS OF HATRED: previsto per febbraio il nuovo album ''Inheritance'', ecco il primo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     