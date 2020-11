THERION: in arrivo a gennaio il nuovo ‘‘Leviathan’’, ascolta la titletrack

13/11/2020 - 11:40 (194 letture)



10 Spero che il prossimo album mi guarisca dall'orchite procuratami dall'ascolto di Beloved Antichrist, anche se questo pezzo mi sembra un po'... "normale amministrazione". Della serie: andiamo sul sicuro, va. Comunque sempre affascinanti. 9 @ M. G. Purtroppo si, Lori continua a far parte dei Therion ma solo a livello di studio. Per i live no, penso che sia anche dato da un fattore di contratti vari. 8 Questo pezzo non è niente male 7 Tolto l'ultimo mattone che mi sono rifiutato di ascoltare mi sa che riprendo a frequentarmi con i Therion. Mi piacciono troppo 6 Ah, non pensavo avessero chiamato di nuovo Lori, sebbene solo per le registrazioni. 5 Canta la Lewis per tutto il pezzo e poi... L'acuto finale della nostra Chiara Malvestiti (Crysalys). Non vedo l'ora di sentirla in versione live dove sarà la nostra Chiara a cantarla per intero! Sicuramente renderà molto di più! 4 Non che ci voglia granché a fare meglio di quel mappazzone senza capo né coda, eh. Comunque sì, è un passo avanti, ma timido. Ascolterò il resto. 3 Rispetto a Beloved Antichrist (che è stato comunque un episodio a se stante) lo trovo un passo avanti. 2 Hanno fatto decisamente di meglio...come titletrack direi abbastanza deludente . Speriamo che il resto dei bran non sia piatto come questo. 1 speriamo bene