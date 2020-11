AC/DC: il nuovo album ‘‘Power Up’’ è ascoltabile in streaming

13/11/2020



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 Ma adesso va di moda sparare a zero sugli ACDC in nome di non so chi, roba da matti 11 Grande Diego! Calcola sempre che ci sono i terrapiattisti che ogni giorno sperano di vedere la luna quadrata 10 Gli ac dc sono e rimangono gli originali...le altre band che li imitano..sono solo imitazioni...dopo 50 anni di rock alla ac dc cosa si puo' trovare?....solo un buon disco alla ac dc....non c'e' da aggiungere nulla più...nulla meno. 9 Penso invece che ci sono migliaia e migliaia di persone che oggi lo stanno aascoltando anche solo perchè c'è scritto AC/DC, pensa'npo' 8 Commento shockante! Ma che vo' ddiì? 7 Se fosse uscito a nome Rhino Bucket (uguali ad Angus) nessuno lo cagava..... 6 #ytre. Non serve che ci sia scritto acdc... si capisce ascoltando le prime tre note. Sono inconfondibili. Poi se non ti piace il rock non ascoltarlo, nessuno ti obbliga a farlo. 5 Piattissimo. Se la copertina non riportasse il nome ac/dc un disco del genere sarebbe finito nel dimenticatoio nel giro di un niente. 4 Disco (prevedibilmente) mediocre.... 3 molto superiore a rock or bust e non ci voleva molto.. disco che sto ascoltando in loop dalle 6 di questa mattina. lo trovo molto piacevole. grandi! in attesa che mi arrivi la ltd edition ed il picture disc.. 2 Bello e solido! Non è perfetto ovviamente ma ha sicuramente superato le aspettative. CD ordinato! 1 il vinile. Dajeeee Ordinato ieriil vinile. Dajeeee