MACHINE HEAD: ascolta il singolo ''My Hands Are Empty''

13/11/2020 - 20:28 (143 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 2 Canzone piuttosto orripilante. Ma poi come è conciato? Un misto fra Rob Zombie e Max Cavalera di oggi. Inascoltabile e inguardabile. 1 Ma che merda!!!! Robb ha affermato di essersi ripulito dalle droghe e questo pezzo ha un suo perché, ma: tolto Supercharcher i MH hanno sempre fatto buoni, ottimi dischi, adesso Robb sembra essersi completamente rincoglionito; quindi, ma porca miseria, torna a drogarti!!!! Possibile che tutti gli ex tossici (Mustaine docet) una volta ripuliti compongono musica di merda? Ma veramente, tornate a drogarvi