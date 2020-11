MACABRE: presentano il singolo ''The Wheels on the Bug''

14/11/2020 - 18:41 (70 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Può darsi però a me suonano originali e diversi da tutto quello che si sente in giro 2 Originali non direi, è dalla loro formazione che alternano grindcore/death vecchia scuola con momenti comici stile pop/folk/punk, di sicuro non si prendono sul serio e si ascoltano più piacere di proposte tipo Portal o Carnation. 1 Veramente originali, bel pezzo. Anche il video su Ted bundy è una figata