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MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

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ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
MACABRE: presentano il singolo ''The Wheels on the Bug''
14/11/2020 - 18:41 (70 letture)

Tino
Sabato 14 Novembre 2020, 22.34.02
3
Può darsi però a me suonano originali e diversi da tutto quello che si sente in giro
Transcendence
Sabato 14 Novembre 2020, 20.56.07
2
Originali non direi, è dalla loro formazione che alternano grindcore/death vecchia scuola con momenti comici stile pop/folk/punk, di sicuro non si prendono sul serio e si ascoltano più piacere di proposte tipo Portal o Carnation.
Tino
Sabato 14 Novembre 2020, 20.45.55
1
Veramente originali, bel pezzo. Anche il video su Ted bundy è una figata
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Honky Tonky, Milano, 08/12/2012
 
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