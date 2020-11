SWORD: tornano con l’inedito ‘‘In Kommand’’, in arrivo un album nel 2021

Simone "McCallon" Calloni 5 Spero in un ritorno al livello di quello dei glacier o a quello degli ungol,quindi mi aspetto o un disco da otto o da dieci.ma mi accontento anche di un disco da nove come furono i ritorni di heir apparent e fifth angel 4 Bentornati! eeeeeeeeee c'è una e di troppo. 3 Questi ritorni dopo decenni sono pericolosi: gli Hittman hanno fatto un gran disco, altri proprio no (ad esempio cosa ho sentito degli Agent Steele). Vedremo. 2 Notizia notevole soprattutto per gli appassionati di certo heavy spruzzato di thrash. Chissà se si decidessero a ristampare i primi due bellissimi album... Adesso attendiamo con giusto entusiasmo il nuovo disco... Sperem 🤘🎸 1 Azz! Bella notizia!!! Bentornati e ... incrocio le dita per un grande album!!!