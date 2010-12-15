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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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28/11/20
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29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
EXODUS: il titolo del nuovo album sarà ''Persona Non Grata''
19/11/2020 - 17:31 (147 letture)

Painkiller
Giovedì 19 Novembre 2020, 19.29.38
6
Sono diversi i gruppi che hanno usato questo titolo per una canzone o per un album. Credo sia latino e non italiano, dove grata sta per “gradita”, no?
Shock
Giovedì 19 Novembre 2020, 18.46.37
5
Sarà il più pesante che abbiamo mai fatto (cit.)
Up The Pecker
Giovedì 19 Novembre 2020, 18.43.44
4
Se non sbaglio anche gli olandesi Urban Dance Squad fecere un album con questo titolo!
HIRAX
Giovedì 19 Novembre 2020, 18.42.22
3
Grazie!
Vitadathrasher
Giovedì 19 Novembre 2020, 18.35.49
2
Titolo italianissimo!
atari
Giovedì 19 Novembre 2020, 17.51.29
1
è rientrato Rob e io non ne sapevo niente!
RECENSIONI
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