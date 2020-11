EXODUS: il titolo del nuovo album sarà ''Persona Non Grata''

19/11/2020 - 17:31 (147 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Sono diversi i gruppi che hanno usato questo titolo per una canzone o per un album. Credo sia latino e non italiano, dove grata sta per “gradita”, no? 5 Sarà il più pesante che abbiamo mai fatto (cit.) 4 Se non sbaglio anche gli olandesi Urban Dance Squad fecere un album con questo titolo! 3 Grazie! 2 Titolo italianissimo! 1 è rientrato Rob e io non ne sapevo niente!