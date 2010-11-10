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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
SODOM: presentano ''Friendly Fire'' dal nuovo album ''Genesis XIX''
20/11/2020 - 12:06 (75 letture)

Vitadathrasher
Venerdì 20 Novembre 2020, 13.55.16
2
Sempre manfani, ma più raffinati.....ottimo. Non mi stancano mai, mentre comincio ad avere l'uggia per i cugini kreator e per la voce di petruzzella. Questi sodom per me possono andare con il navigatore all'infinito.
Tino
Venerdì 20 Novembre 2020, 12.41.46
1
50+ e non sentirli? Attitudine totale, pezzo niente male, solito stile ma con un coro di alti dove il ripper fa il verso al Tom araya più selvaggio. Affidabili e indistruttibili come una vecchia Passat anni 80
RECENSIONI
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s.v.
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