      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Lizard Secrets: Part Two, Age of Wonder - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/11/20
COMMUNIC
HIding From the World

22/11/20
SOLE SYNDICATE
Last Days of Eden

27/11/20
ULTIMATIUM
Virtuality

27/11/20
DARKNESS
Over and Out

27/11/20
CARNAGE ALPHA
From There to Oblivion

27/11/20
JADED HEART
Stand Your Ground

27/11/20
EAST TEMPLE AVENUE
Both Sides of Midnight

27/11/20
WITHIN THE RUINS
Black Heart

27/11/20
CADAVER
Edder & Bile

27/11/20
SOMBRIA
Chirographon Dei

CONCERTI

21/11/20
SPEED STROKE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
AIRBORN: pubblicano il nuovo singolo ''Scarecrow Days'' dal prossimo disco
21/11/2020 - 18:12 (57 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
21/11/2020 - 18:12
AIRBORN: pubblicano il nuovo singolo ''Scarecrow Days'' dal prossimo disco
23/10/2020 - 13:30
AIRBORN: a dicembre il nuovo disco, ecco il singolo ''Speed of Life''
24/02/2020 - 17:00
AIRBORN: annullato il live con gli Evilizer
05/02/2020 - 18:43
AIRBORN: live il 28 febbraio al Madhouse Pub di Mornago
16/05/2018 - 11:49
AIRBORN: in streaming il nuovo album
23/04/2018 - 11:04
IRON SAVIOR: i dettagli delle date italiane con Airborn e Drakkar
21/04/2018 - 11:19
AIRBORN: ecco il lyric video di 'Who We Are'
05/04/2018 - 11:01
AIRBORN: ecco il lyric video del singolo 'Wolf Child'
02/03/2018 - 10:56
AIRBORN: i dettagli di 'Lizard Secrets' e il primo singolo
21/02/2018 - 11:09
AIRBORN: firmano per la Fighter Records, quinto album a maggio
ULTIME NOTIZIE
21/11/2020 - 18:39
ARION: ascolta il singolo ''Bloodline'' con Noora Louhimo''
21/11/2020 - 18:35
GAMA BOMB: disponibile ''Miami Supercops'' da ''Sea Savage''
21/11/2020 - 18:30
PHASE REVERSE: presentano il brano ''Martyr of the Phase'' dal prossimo disco
21/11/2020 - 18:25
THE SCALAR PROCESS: a febbraio il disco d'esordio ''Coagulative Matter'', ecco il primo singolo
21/11/2020 - 18:21
FOREIGN: ascolta ''Symphonic Caress'' dal nuovo album
21/11/2020 - 18:17
JINJER: in streaming l'intero concerto ''Alive in Melbourne''
21/11/2020 - 18:08
THEOTOXIN: online il video di ''Philosopher''
21/11/2020 - 17:56
WOLF KING: in arrivo il secondo disco ''The Path of Wrath'', ascolta ''Sanctuary''
21/11/2020 - 14:26
PROFANITY: ascolta ''Disputed Territory'' dall'album in arrivo
21/11/2020 - 14:23
PHILOSOPHY OF EVIL: il live video di ''Shipwreck''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     