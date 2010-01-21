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ORIANTHI: ecco il video ufficiale di ''Sorry''
23/11/2020 - 16:27 (45 letture)

Tino
Lunedì 23 Novembre 2020, 21.21.09
1
La signorina panigaris dopo aver scaricato lo zio Alice sempre più ispirata da lady Gaga. Bella voce, calda e sexy, pensavo fosse solo una brava chitarrista, evidentemente Sambora gli ha dato più di qualche dritta
RECENSIONI
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