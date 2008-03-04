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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO

29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO

02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA

03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
IN EXTREMO: disponibile il live video di ''Sternhagelvoll'' dal Wacken World Wide
24/11/2020 - 19:11 (65 letture)

Shock
Martedì 24 Novembre 2020, 20.24.08
1
Pubblico virtuale inguardabile ma grande canzone. A proposito, ma le recensioni degli ultimi due bellissimi dischi? Tra i rispolverati tra qualche anno??
RECENSIONI
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80
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