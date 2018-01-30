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RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
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MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ORPHANED LAND
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ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA

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ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
FROZEN CROWN: iniziata la preproduzione del terzo disco
25/11/2020 - 17:03 (96 letture)

IlSeraf
Mercoledì 25 Novembre 2020, 17.53.57
1
Buonissima band, in ottima forma, speriamo esca un'ottimo lavoro, almeno sugli standard dei precedenti.
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