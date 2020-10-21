SIX FOOT SIX: online il brano ''Welcom to Your Nightmare''

27/11/20
WRECK-DEFY
Powers That Be
27/11/20
TOBLAKAI
Puritans Hand
27/11/20
SOMBRIA
Chirographon Dei
27/11/20
FULL HOUSE BREW CREW
Bare Knuckle
27/11/20
ONDSKAPT
Grimoire Ordo Devus
27/11/20
ANTHENORA
Mirrors and Screens
27/11/20
FURIOUS TRAUMA
Decade at War
27/11/20
TERRAVORE
Vortex of Perishment
27/11/20
ULTIMATIUM
Virtuality
27/11/20
JADED HEART
Stand Your Ground
26/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
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30/11/20
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01/12/20
ORPHANED LAND
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02/12/20
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03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO