SAGA: previsto per marzo il nuovo album ''Symmetry''

25/11/2020 - 21:55 (88 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Sí, c'era Moratti mi pare, che è un cantante che adoro, e anche un ottimo songwriter. Il suo nuovo disco l'ho sentito in loop due settimane. I Saga li rivedrei davvero volentieri, per me sono un po' i papà dei Royal Hunt. 3 @JC Beato te! ma quindi se non sbaglio li hai visti con Moratti. Allora dovresti rivederli pure tu almeno un’altra volta, con Sadler. 2 Non ci credevo più! Evviva! Band pazzesca, forse poco conosciuta in Italia, a dispetto di una carriera notevole. Quest'anno poi doppietta con il disco di Rob Moratti! @Aces io li ho visti nel 2010 allo Sweden Rock: concerto super! 1 Grandissima band! Questo pezzo è straordinario, come tutto Worlds Apart (e almeno altri 6/7 album). Peccato si senta poco il pubblico. Sadler ha praticamente la stessa voce di 40 anni fa. Quanto vorrei vederli dal vivo...