EPICA: disponibile il secondo singolo ''Freedom - The Wolves Within''

I report della sessione d'ascolto con la stampa pubblicati fino ad ora hanno descritto "Freedom" come il brano più semplice e lineare del lotto, forse utile per prendere fiato fra "Code of Life" e "Kingdom fo Heaven". In effetti, Simone ha dichiarato che alcuni brani sono stati scritti con l'esplicito obiettivo di diventare singoli, quindi non me ne stupisco. Il brano è orecchiabile e ha un ritmo che funziona, ma nondimeno non lo avrei scelto come singolo: non ha molto da offrire, è molto standard. Paradossalmente "Abyss of Time", pur avendo un sound datato, è più ricca (soprattutto nello special) e ha melodie forse più efficaci. Attenzione: "Freedom" mi piace, la trovo carina, e come riempitivo funziona meglio di una "The Cosmic Algorithm" o, peggio, di una "Guilty Demeanor". Per me è promossa, ma spero comunque non sia affatto rappresentativa dell'album. Leggendo i report che parlano di brani molto etnici e con tendenze prog. suppongo che gli Epica abbiano solo scelto i singoli sbagliati. Possiamo solo aspettare.