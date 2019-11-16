BLACK VEIL BRIDES: uno show in streaming l'11 dicembre

30/11/20
VEIL OF SECRETS
Dead Poetry
30/11/20
COLOSSUS OF DESTINY
Last Call
30/11/20
GOLGATA
Tempel
04/12/20
GONE IS GONE
If Everything Happens for a Reason… Then Nothing Really Matters at All
04/12/20
SIX FOOT SIX
End of All
04/12/20
AD INFINITUM
Chapter I: Revisited
04/12/20
TAU CROSS
Messengers Of Deception
04/12/20
NIGHTRAGE
Demo 2000
04/12/20
FOREIGN
The Symphony of the Wandering Jew Part II
04/12/20
SERPENTS OATH
Nihil
28/11/20
RHAPSODY OF FIRE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/11/20
BELPHEGOR + GUESTS
BLACK WINTER FEST - MILANO
29/11/20
ORPHANED LAND
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO
02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/20
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/12/20
NAPALM DEATH
TRAFFIC CLUB - ROMA