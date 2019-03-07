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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
JOURNEY: in arrivo il nuovo album solista di Neal Schon
29/11/2020 - 19:41 (69 letture)

Tino
Domenica 29 Novembre 2020, 19.45.35
1
Interessante con deen alla voce e Marco al basso. Bel gruppo alternativo alla band madre
RECENSIONI
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