PHANTOM ELITE: ecco il singolo ''The Race'' da ''Titanium''

30/11/20
GOLGATA
Tempel
30/11/20
COLOSSUS OF DESTINY
Last Call
30/11/20
VEIL OF SECRETS
Dead Poetry
04/12/20
GRAVE DIGGER
25 to Live (ristampa)
04/12/20
ANGEL
A Womans Diary The Hidden Chapter
04/12/20
SIX FOOT SIX
End of All
04/12/20
TAU CROSS
Messengers Of Deception
04/12/20
PROFANITY
Fragments of Solace
04/12/20
NIGHTRAGE
Demo 2000
04/12/20
FOREIGN
The Symphony of the Wandering Jew Part II
30/11/20
MARDUK (RIMANDATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO
02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/20
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/12/20
NAPALM DEATH
TRAFFIC CLUB - ROMA
06/12/20
BORKNAGAR + SAOR + CAN BARDD
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
11/12/20
NANOWAR OF STEEL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/12/20
DESTRUCTION + GUESTS (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
19/12/20
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)