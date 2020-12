EVERGREY: diffusi i dettagli del nuovo disco ''Escape Of The Phoenix''

01/12/2020 - 21:34 (78 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Devo dire che ho ascoltato più Englund con i Redemption, con cui ha fatto solo un album (e il recente live album), di quanto lo abbia mai ascoltato con gli Evergrey. Magari la pubblicazione di questo nuovo disco potrebbe essere l'occasione per dare un po' più di spazio anche a questa band tra i miei ascolti.