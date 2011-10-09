IN EXTREMO: il live video di ''Kompass Zur Sonne''

04/12/20
MAJESTICA
A Christmas Carol
04/12/20
FOREIGN
The Symphony of the Wandering Jew Part II
04/12/20
SERPENTS OATH
Nihil
04/12/20
MAGIC DANCE
Remnants
04/12/20
BLUE OYSTER CULT
Live at Rock of Ages
04/12/20
RAMMSTEIN
Herzeleid (XXV Anniversary Edition - Remastered)
04/12/20
IRON SAVIOR
Skycrest
04/12/20
NEAL MORSE
Jesus Christ The Exorcist (Live At Morsefest 2018)
04/12/20
SCULPTOR
Untold Secrets
04/12/20
NIGHTRAGE
Demo 2000
02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/20
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/12/20
NAPALM DEATH
TRAFFIC CLUB - ROMA
06/12/20
BORKNAGAR + SAOR + CAN BARDD
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
11/12/20
NANOWAR OF STEEL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/12/20
DESTRUCTION + GUESTS (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
19/12/20
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO