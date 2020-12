THE DEAD DAISIES: pubblicano la titletrack del nuovo ‘‘Holy Ground’’

03/12/2020 - 18:36 (128 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 Odio l'inverno. 6 Parlavo solo del clima caldo 5 Fin quando un giorno arriverà il famoso Big One, e così la California e tutti gli stati confinanti spariranno sott'acqua... 4 @ Tino: Non è tutto oro quello che luccica, la California fa parte di una zona geografica chiamata Anello di Fuoco, che copre stati come la Papua Nuova Guinea, il Giappone, la Nuova Zelanda, tutta la zona costiera delle Americhe dal lato dell’Oceano Pacifico, quindi anche l’Alaska, l’intera America Centrale e gli stati Washington ed Oregon: in questa zona ogni anno accadono centinaia di migliaia di vari fenomeni naturali, tra terremoti, tsunami, inondazioni, siccità, incendi boschivi non dolosi e frane. 3 Invecchiare in California al sole 12 mesi all'anno? Magari potessi farlo io invece dello strazio dell'inverno Padano. 2 Wey @Tino sta a L.A. mica è rimasto a Wolverhampton. Vuoi mettere invecchiare in California anziché nella Black Country?!? Il pezzo ha un gran bel tiro. Mi piacerebbe però che ci fossero dei duetti con Deen. Sebbene Corabi...peccato se ne sia andato 1 A parte la dentiera alla lemmy il vecchio Glenn è invecchiato in maniera gloriosa. Gran pezzo, viaggia che è una bellezza, refrain irresistibile. Degno di nota deen con batteria minimal, ben diversa da quella che sfoggiava con i journey