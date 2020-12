GRETA VAN FLEET: il nuovo album uscirà ad aprile, ecco ''Age of Machine''

04/12/2020 - 09:12 (149 letture)



5 Sono bravi ma troppo uguali ai led zep... Dovrebbero trovare una loro strada 4 Pezzo bello e strutturato infatti. Sempre un pò troppo retrò ma molto validi. Alla fine non sono più derivativi di altre decine di band revival più blasonate ma poi sulla carta meno valide. Solo che manca il paragone scomodo, allora va tutto bene. 3 Esatto @Galilee, mi hai anticipato. Ormai è un "rispolverato". Oltre che un bel disco. E questo singolo non è mica male. Musicalmente mi piacciono molto. Il cantante "planteggia", ma non più come negli esordi. 2 Alla fine il loro disco non è stato recensito. Ero curioso. 1 Non sono un amante dei Led Zeppelin, ma i Greta li apprezzo, che ci volete fare. Belle melodie, bel cantato e parti strumentali memorababili (non complesse ma ottime nel contesto). Certo che, rispetto alle dichiarazioni di qualche mese fa in cui dicevano di voler trovare la "loro strada" (ergo, essere meno cloni e più originali), direi che non hanno cambiato molto il loro stile.