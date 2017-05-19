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ORDEN OGAN: ecco il nuovo singolo ''Heart of the Android''
04/12/2020 - 13:12 (55 letture)

rob83
Venerdì 4 Dicembre 2020, 13.45.35
1
grandissimi gli orden ogan visti al bloodstock due anni fa spettacolari adesso sono uno dei miei gruppi preferiti
RECENSIONI
77
60
s.v.
ARTICOLI
27/10/2017
Live Report
ORDEN OGAN + RHAPSODY OF FIRE + UNLEASH THE ARCHERS
New Age, Roncade (TV), 24/10/2017
 
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