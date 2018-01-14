EVILIZERS: accordo con Punishment 18 Records, album nel 2021

08/12/20
UNALEI
Galatea
08/12/20
SHATTERED HOURGLASS
Timekeeper
10/12/20
EDRAN
Clockwork - Overture
10/12/20
HORNA
Kuoleman Kirjo
11/12/20
BLIND GUARDIAN
Imaginations From the Other Side 25th Anniversary
11/12/20
CYRAX
Experiences
11/12/20
JACKYL
Family Reunion - Live In Kansas City
11/12/20
BORIS & MERZBOW
2R0I2P0
11/12/20
HEADS FOR THE DEAD
Into the Red
11/12/20
THE MAGIK WAY
Il Rinato
06/12/20
BORKNAGAR + SAOR + CAN BARDD
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
11/12/20
NANOWAR OF STEEL (SOSPESO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/12/20
DESTRUCTION + GUESTS (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
19/12/20
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)