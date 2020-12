SIRENIA: svelati i dettagli e il primo singolo di ‘‘Riddles, Ruins & Revelations’’

08/12/2020 - 16:16 (174 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Incuriosito dai numerosi commenti ho ascoltato il pezzo. Non mi sembra così immondo. Il gruppo non lo conosco e quindi non posso fare paragoni col passato. Piuttosto ho imparato un nuovo acronimo: CGI. 7 Vado in controtendenza: penso sia un brano piacevole. Finalmente qualcosa di diverso, anziché la solita solfa. Peccato per il testo con tanto di rima fire/desire, ma la musica non mi dispiace. 6 imbarazzante.... ricordo i tempi del primo disco, un capolavoro del genere. PS. Chissà perchè nei commenti su youtube, non si leggono quasi mai critiche (mi riferisco a qualsiasi gruppo). 5 E comunque 'sti video fatti in CGI hanno rotto i maroni. Almeno a me. 4 Meglio che altri singoli, almeno cercano di staccarsi un po' dalla ripetizione ossessiva del symphonic metal di maniera. Molto bella e potente la voce di Emmanuelle, se evitano di farla cantare in lirico anche per il resto del disco (cosa che invece le hanno fatto fare nel precedente, con il risultato di scadere nel tremendamente banale) sarebbe buona cosa. Non li seguo più come un tempo, ma un'ascolticchiata al disco potrei darla, visto che anche il precedente non era malaccio. Però non mi pigliano più come in passato, momentaneamente è molto meglio il nuovo singolo dei WT, per restare nell'ambito. 3 Mamma mia che schifo! 2 Vomito...... 1 Veramente terribile.