CYNIC: deceduto il bassista Sean Malone

10/12/2020 - 08:50 (215 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Non ci posso credere, uno dei migliori bassisiti e a soli 50 anni. Quest'anno ci hanno lascitato vari pezzi da novanta, mi viene da piangere se penso a Sean Reinart, Neil Peart, Eddie Van Halen e adesso Sean Malone. RIP 9 Nooooooo 8 ...perdiamo un signor musicista....R I P...... 7 Non dimentichiamoci le due autentiche gemme dei Gordian Knot... 6 Copio ed incollo quanto scritto da @Aceshigh. 5 Come perdere nel giro di neanche un anno una delle migliori sezioni ritmiche Rip Sean 4 Ecco... il giorno del decesso di Paolo Rossi si unisce anche quest’altra “bella” notizia... cazzo... RIP Sean... 3 Dioffà.. 2 Che brutta notizia, 50 anni poi... Troppo pochi. E a nemmeno un anno dalla morte di Sean Reinert... R.i.p. 1 Noooo😢cavolo.. Basta!