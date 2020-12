W.E.T: pubblicano il video di ''Got to Be About Love''

12/12/2020 - 10:29 (45 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 che peraltro butta via, non piacciono nemmeno a lui .Per il resto, quotone per messaggio 1. L'unica cosa che non mi piace il paio di occhiali di Soto.che peraltro butta via, non piacciono nemmeno a lui.Per il resto, quotone per messaggio 1. 1 L'avere Martensson in squadra vuol dire partire gi sul 3-0. Pezzone con melodie bellissime, gran prova di tutti.