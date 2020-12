DREAM THEATER: online il live video di ‘‘The Spirit Carries On’’

14/12/2020 - 11:42 (187 letture)



5 Purtroppo quando ascolti un pezzo così meraviglioso, parte di un disco meraviglioso, diventa davvero difficile prendere in mano gli ultimi mediocri (al massimo sufficienti) dischi. 4 Pezzo unico, disco unico. Ma non si può vedere un concerto con la gente seduta. E mi dispiace vedere La Brie in queste condizioni, gonfio ed in seria difficoltà, sembra quasi malato. 3 Pezzo semplicemente fantastico... 2 Capolavoro immortale in ogni sua singola nota. Gruppo imprescindibile, nonostante il livello non eccelso dei loro lavori negli ultimi 18 anni (da 6 degrees per capirci), dischi nei quali però ci sono sempre due o tre pezzi da consegnare alla storia (Systematic Chaos a parte, forse il loro lavoro più zoppicante). Grandissimi. 1 Pezzo immortale, per me uno delle più belle ballate di sempre. Testo che mi emoziona, musica eccezionale. Il pssaggio a 3.50 per me è da insegnare a scuola. In questa versione per me Labrie si concede un po' troppo, mi piace talmente l'originale che vorrei sentirla eseguita fedelmente... però è un problema mio. Su questo pezzo so di non essere oggettivo.