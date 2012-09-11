ABIOTIC: presentano il video di ''Smoldered'' dal nuovo album

15/12/20
DORMANTH
Complete Downfall
18/12/20
ORACLE SUN
Machine Man
18/12/20
MISANTHROPIA
Convoy of Sickness
18/12/20
ROYAL HUNT
Dystopia
18/12/20
ICED EARTH
Iced Earth (30th Anniversary Edition)
18/12/20
EVANGELIST
Ad Mortem Festinamus
18/12/20
PILLORY
Scourge upon Humanity
18/12/20
NO RETURN
Live XXX
18/12/20
WOMBBATH
Tales of Madness
24/12/20
BATUSHKA
Black Liturgy
18/12/20
DESTRUCTION + GUESTS (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
19/12/20
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO
18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)