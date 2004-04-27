DEATH ANGEL: online la clip di ''Aggressor''

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Mic
Martedì 15 Dicembre 2020, 21.33.02
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Del video mi frega ben poco. Ma questo è un pezzone old school che all'uscita mi ha gasato non poco. Come Defend Aveng degli Anthrax qualche anno prima
RECENSIONI
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