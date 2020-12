PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS: una data in Italia con solo brani dei Pantera

Per l'amor di Dio, ha tutti i diritti di andarsene in giro a riproporre quei pezzi, ma personalmente mi da quasi fastidio sentirlo con una voce letteralmente "diversa" su quei pezzi immortali. Già che lo preferivo "screamer" o comunque quando cantava più "alto", fino a Cowboys from Hell, per me la title track è uno dei pezzi da far sentire a chi vuol sapere cos'è il metallo pesante, vocalmente mostruosa, per non parlare di pezzi come Cemetery gates che mi ha sempre commosso... vocalmente... Sentirlo ora... proprio non mi riesce.... ma probabilmente è un problema mio e come sempre, è sempre una questione di gusti.