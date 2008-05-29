EQUILIBRIUM: al lavoro su nuova musica

01/01/21
CAIRDEAS FALA
Sons of the North
05/01/21
WINTERAGE
The Inheritance of Beauty
08/01/21
HEARTS & HAND GRENADES
Turning to Ashes
08/01/21
FROZEN SOUL
Crypt of Ice
08/01/21
ALTA REIGN
Mother’s Day
08/01/21
MSG
Immortal
08/01/21
MAGNUM
Dance of the Black Tattoo
15/01/21
DRAGONY
Viribus Unitis
15/01/21
BE THE WOLF
Torino
14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO
18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)
19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
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