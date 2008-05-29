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14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
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06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
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11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
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12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
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13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO

18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)

19/02/21
THE DEAD DAISIES
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20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
EQUILIBRIUM: al lavoro su nuova musica
01/01/2021 - 21:28 (30 letture)

RECENSIONI
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47
s.v.
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ARTICOLI
29/05/2008
Intervista
EQUILIBRIUM
Parla Helge Stang
 
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