JOHN SYKES: ascolta l'inedita ‘‘Dawning of a Brand New Day’’ da ‘‘Sy-Ops’’

02/01/2021 - 18:05



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Voce, chitarra e basso dovrebbero essere tutti curati da lui. Nel '18 aveva annunciato i nomi di alcuni ospiti, ma nessuno al microfono. Tra l'altro non li ho riportati in questa notizia per il fatto di non aver trovato conferme a riguardo; magari a breve otterremo le informazioni definitive, una casa discografica e una data d'uscita. 2 Il riff del brano è al limite del metal, ma poi la canzone assume connotati più hard rock. La voce @Rob dovrebbe essere la sua, in giro non ho letto niente di diverso. Comunque alla chitarra è sempre un grande. 1 Ecco un altro che aveva tutto, ma proprio tutto per essere un dominatore e alla fine ha combinato poco, pur avendo suonato in quei tre/quattro dischi che sono a dir poco fondamentali: Spellbound, Thunder & lightming, 1987 e Blue Murder. E poi negli ultimi 30 anni? Non pervenuto. A proposito chi è il cantante? Possibile che abbia così radicalmente cambiato timbro?