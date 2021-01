CHILDREN OF BODOM: deceduto il fondatore Alexi Laiho

04/01/2021



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Questa mi ha sdraiato. Morte totalmente inaspettata e pure per una lunga malattia a 41 anni, non ci posso credere. Un artista eccezionale autore di album fenomenali, poteva ancora dare tantissimo. Rest in peace brother... 4 Sono sbalordito e rattristato. Riposa in pace. 3 Cominciamo bene. Notizia tremenda. Li ho adorati a inizio carriera. Rip 2 Figa non ho parole, uno dei miei preferiti. Se il 2021 inizia così c'è solo da tenere fisse le mani sulle palle. 1 ....r i p.....un grande musicista....