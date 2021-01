MICHAEL SCHENKER GROUP: disponibile il lyric video di ''Sail the Darkness''

Anna Rosa "annie" Lupo 5 bel brano!!! aspetto il CD, comunque in questi ultimi anni Schenker ha fatto buona musica 4 Bello, quoto @rocklife i rimandi a R J Dio li sento eccome 3 ottima canzone rock di msg...ci vedo qualcosa di r.j.dio...comunque aspettiamo con grande curiosita' immortal... 2 Questa sì che è una canzone degna di Schenker! E sicuramente la presenza di Romero aiuta 1 Come sempre immenso Michael! Immortale