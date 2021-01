STEVE HACKETT: guarda il video di ''Sirocco''

08/01/2021 - 14:15 (57 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Che tocco. Riesce sempre a far vibrare quelle corde in modo unico. 1 Brano molto godibile e interessante, come i precedenti pubblicati per promuovere questo suo nuovo album. Sicuramente sarà mio!