KING`S X: il tredicesimo album uscirà quest'anno

10/01/2021 - 13:02 (118 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 8 Uno dei migliori gruppi della storia, anche loro fra i tanti che non hanno mai raccolto il tanto seminato 7 sicuramente avremo modo di parlare di loro e questo ritorno è un'ottima scusa. Eh in effetti i video di Over My Head e It's Love li ricordo ancora parecchio bene... Grazie dell'autorizzazionesicuramente avremo modo di parlare di loro e questo ritorno è un'ottima scusa. 6 Ciao @Lizard, concordo con te. E visto che ci siamo "ti autorizzo" a recensire Out, Faith hope and love e Dogman. Scrivi bene, li hai anagraficamente vissuti e potresti dare risalto a un gruppo che di visibilità ne ha avuta sempre poca (certo che mandarli in tour con gli ZZ Top...che accoppiata del piffero era?!?). Solo chi c'era può descrivere cosa fu questo gruppo nel panorama musicale degli 80/90. Talmente innovatore che salvo uno sparuto drappello di seguaci (Galactic Cowboys, Atomic Opera, Airbone e i fantastici più duri T-Ride quelli che conosco io) non riuscirono mai a fare breccia. Azz...si capisce che mi piacciono? 5 Quando ho visto l'annuncio sulla loro pagina Facebook mi ha fatto davvero tanto piacere. Sono sicuro che se tornano lo faranno con un album all'altezza del loro nome. 4 Io non ho commentato neanche Ogre e l'ultimo, però ci sono decine e decine di dischi senza commenti, che valgono un centesimo dei primi quattro dei King's X, almeno ci sarebbero nel database.... 3 E vabbé, poi però li commentiamo in 5 se va bene. Però in effetti, quanto meno i primi 4... 2 Mah, speriamo in un buon disco....certo che 13 anni sono tanti. Comunque 12 dischi fatti, tre recensiti, di cui solo uno dei migliori, e poi ci sono recensioni di. ..biiiiippp (autocensura...) 1 Nel senso che son già passati 13 anni?!? Sarà mio a prescindere.