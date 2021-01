MARSHA ZAZULA: scomparsa la co-fondatrice di Megaforce Records

(292 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 11 ...nome che associo al thrash metal...rip... 10 Ha detto tutto Lizard. 9 Una colonna portante del thrash, anello fondamentale per la nascita del Thrash. RIP 8 Mi associo ai precedenti commenti. 7 Se si mettono in fila le band che devono qualcosa a lei e al marito, in ambito thrash e non solo, verrebbe fuori il ruolo fondamentale avuto da questi coraggiosi imprenditori e amanti della musica. Giusto rendere omaggio a queste vere leggende. Buon viaggio. 6 Eh si.... gran perdita... rip. 5 Un mito..per me da ragazzo quando leggevo il suo nome e quello del marito nei crediti era sinonimo di qualità.mi spiace molto..un altro pezzo di gioventù che se ne va 4 Leggendaria, poco altro da dire.. lei e il marito sono stai fondamentali per il mio genere preferito, mi spiace molto RIP 3 Già citata nella canzone autocelebrativa theme dei mod su gross misconduct. Uno dei ricordi di gioventù, l'ennesimo che scompare nell'oblio del tempo che passa. Forza e coraggio 2 Mi spiace molto. Leggevo il nome Jon & Marsha Zazula su tanti dischi thrash che scoprivo da ragazzino... la loro firma era sempre sinonimo di qualità. Una certezza. Persona fondamentale in quella mitica scena. R.i.p. 1 Una persona importante