AC/DC: online il video di ''Realize''

13/01/2021 - 17:02 (186 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Il disco è splendido.le canzoni funzionano, semplice no? 7 Per quanto mi riguarda quando gli AcDc copiano gli AcDc sono ancora tra i migliori in circolazione. 6 @Tino, ehm, se per questo anche Cliff Williams... c'è una storia che gira tra gli addetti ai lavori, circa il concerto del 2009 che fecero a Milano, ma lasciamo stare... sono lieto che il disco sia bello, non ho ancora avuto modo di ascoltarlo, ma i singoli usciti finora mi piacciono tutti! 5 Esatto Duke. Comunque genericamente gli inglesi non sono il massimo della cura della persona. Chi si ricorda il defunto lemmy sdentato negli anni 80 e dotato di cukident a fine carriera 4 ...bel pezzo...come tutto il disco.... 3 Buon pezzo. Video esteticamente da dimenticare. Ma chi se ne frega del video? 2 Questo è un pezzo della Madonna. Altroché 1 Nonostante tutto a me sto pezzo piace, non sarà un capolavoro di originalità, su questo non ci piove, ma sono pur sempre gli AC/DC, da loro non ci si può aspettare nient'altro. Invece la parte davvero inquietante del video sono i denti di Steve Young, ma una visitina dal dentista, no? Haha!