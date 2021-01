JORN: in streaming il brano ''Faith Bloody Faith''

14/01/2021 - 09:27 (114 letture)



Diciamo che qui è più catchy perchè deve partecipare ad un evento più easy. Canzone carina, voce ottima. Resto dell'opinione che lui è un grandissimo interprete e un discreto compositore. Boh, gran voce (e qui normalissimo), ma la canzone mi sa proprio di poco, in pratica come tutti gli ultimi dischi di Jorn.... Magnifica! Finalmente un suo brano (solista) degno della sua voce A me piace proprio, e bravo Jorn. Non mi ha mai convinto come solista, magari a questo giro cambio idea. E comunque, la sua voce è veramente stratosferica...