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12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/02/21
IMONOLITH + TBA
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18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
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19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
ABORYM: il lyric video del singolo ''Radiophobia''
16/01/2021 - 10:58 (76 letture)

Tino
Sabato 16 Gennaio 2021, 15.57.44
1
Bel pezzo, un po'mansoniana ma comunque ottimo
RECENSIONI
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